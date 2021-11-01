В окупованому Донецьку без електрики залишилося 10 тисяч мешканців. Відключилося понад 100 підстанцій

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Matthew Henry / Unsplash

В окупованому Донецьку раптово без електрики залишилося 10 тисяч абонентів.

Про це повідомив так званий «мер» міста Олексій Кулемзін.

За його словами, о 13:15 за Києвом сталося автоматичне відключення 64 трансформаторних підстанцій та 63 абонентських підстанцій. Без світла залишилися мешканці Кіровського та Ленінського районів (мікрорайони: Широкий, Блакитний, Зоряний, Мирний, Сонячний).

Причини вимкнення зʼясовуються.

Пізніше Кулемзін повідомив, що частково світла не буде і 2 листопада, але в інших районах міста. «Донецькі міські електричні мережі» проводитимуть ремонтні роботи.

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