WhatsApp припинив підтримувати пристрої із застарілими операційними системами

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Месенджер WhatsApp з 1 листопада припинив підтримку пристроїв з операційною системою Android 4.0 та iOS 9 і старших.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Користувачі таких пристроїв більше не зможуть отримувати та переглядати повідомлення, зображення та відео. Сервіс пропонує користувачам перейти на підтримуваний пристрій або зберегти історію своїх бесід. З 1 листопада підтримуватимуться пристрої на операційній системах Android, які починаються від версії 4.1, а також систем iOS, починаючи з 10-ї версії.