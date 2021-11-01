«ОПОРА»: Результат Терехова на виборах мера Харкова свідчить про можливість другого туру

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Чузавков Сергій / УНІАН

Перевага тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова на виборах нового очільника міста коливається на межі у 50%, що вказує на можливість проведення другого туру голосування.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, проведеного громадянською мережею «ОПОРА».

Терехов отримав підтримку 50,06% виборців. При цьому похибка дослідження становить 1,1%. Його найближчий конкурент — Михайло Добкін — отримав 28,21% (похибка — 0,8%). Кандидат від «Європейської солідарності», депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик набрав 5,6%, решта кандидатів — менш ніж пʼять відсотків.

Згідно з українським законодавством, на виборах очільників міст із населенням понад 90 тисяч мешканців потрібно здобути понад 50% голосів виборців, щоби бути обраним. У разі, якщо в першому турі жоден не набирає такої кількості, то проводять другий тур між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів.