Жовтень у Києві був холоднішим за кліматичну норму

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У Києві у жовтні середньомісячна температура повітря становила +8,4 °С, що нижче за кліматичну норму 1991—2020 років на 0,2 °С.

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила у понеділок, 1 листопада.

Найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура досягла + 18,8 °С, а найхолоднішим — 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -2,4 °С.

На проспекті Науки випало лише 2 мм опадів, що становить 4% кліматичної норми. Крім цього, у рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім від початку спостережень у 1891 році.

Вересень у Києві також був холоднішим за кліматичну норму — середньомісячна температура повітря становила +13,6 °С, що нижче за кліматичну норму на 1,3 °С.