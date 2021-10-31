«Вона була моїм другом». Актор Алек Болдвін вперше прокоментував журналістам смерть операторки Гатчинс

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Flickr / Gage Skidmore

Актор Алек Болдвін вперше публічно розповів про смерть операторки Галини Гатчинс, яку він застрелив на зйомках фільму «Іржа».

Про це пише Reuters.

Болдвін зазначив, що не може коментувати смерть жінки, поки триває розслідування, але назвав її своїм другом та запевнив, що допомагає її сімʼї.

«Вона була моїм другом, ми були згуртованою командою, яка разом знімала фільми, а потім трапилася ця жахлива подія», — сказав актор.

Він наголосив, що з нетерпінням чекає на результати розслідування, а тим часом підтримує чоловіка загиблої.

«Чоловік Гатчинс перебуває у шоці, у нього девʼятирічний син. Ми в постійному контакті, дуже переживаємо за його сімʼю та дитину. Чекаємо, коли шериф розповість, що дало розслідування», — сказав Болдвін.