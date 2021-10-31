В Україні виявили ще 17 тисяч хворих на COVID. За добу вакцинувались понад 170 тисяч людей

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В Україні за добу зафіксували 17 430 нових випадків коронавірусу. Одужали 5 269 пацієнтів, а 336 померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 5 663 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1 934), Одеській (1 521), Сумській (1 176), Житомирській (1 166) і Дніпропетровській (1 141) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 67,7 тисячі людей померли від ускладнень захворювання, а 2,4 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 177 765 людей. Одну дозу отримала 133 251 людина, повністю імунізовані — 44 514.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 421 546.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.