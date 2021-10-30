ЦВК: Проголосувати на виборах 31 жовтня із електронним паспортом неможливо

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Центральна виборча комісія заявила, що для отримання бюлетеня на виборах, які відбудуться у неділю (31 жовтня), необхідно предʼявити паспорт громадянина лише у вигляді книжки чи картки.

У ЦВК зазначили, що окружні та територіальні виборчі комісії не мають пристроїв для зчитування інформації з електронних паспортів. Також додали, що згідно із законом проведення виборів не віднесено до послуг, для отримання яких може використовуватися електронний паспорт.