В Амстердамі запустили безпілотне водне таксі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Амстердамі (Нідерланди) почало працювати безпілотне водне таксі, яке курсує каналами.
Про це повідомляє TechCrunch.
Безпілотні човни Roboat пройшли успішне тестування влітку і зараз почали працювати постійно.
В одному човні може розміститися до пʼяти пасажирів. Один Roboat здатен працювати від 12 до 24 годин без зарядки (залежно від вантажопідйомності) і розвивати швидкість до 6 км/год. Визначає маршрут Roboat за допомогою лідара, GPS та кількох панорамних камер на 360 градусів.
Крім цього, Roboat можна використовувати для збирання сміття та доставки товарів.
- У липні в Україні вперше протестували доставку пошти безпілотником. БПЛА компанії «Нова пошта» подолав відстань 480 кілометрів і летів із Києва до Харкова.