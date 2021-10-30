У Харкові спростували заяву Радуцького про необхідність COVID-сертифіката на виборчих дільницях: Потрібен лише паспорт

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Для голосування на виборах мера Харкова, які відбудуться у неділю, 31 жовтня, мешканцям міста потрібен лише паспорт громадянина України.

Про це заявили у пресслужбі Харківської міської ради.

«Заява народного депутата Михайла Радуцького про те, що на виборчі дільниці не пускатимуть без сертифікатів вакцинації чи тестів на коронавірус, є провокацією та спрямована на зрив виборів у Харкові», — наголосили у міськраді.

Також у відомстві запевнили, що на всіх виборчих дільницях будуть вжиті необхідні протиепідеміологічні заходи.

До того ж на 41 дільниці, які відкриють у школах, можна буде з 9:00 до 18:00 зробити щеплення від коронавірусу вакцинами CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca.

«Міська рада закликає харківʼян не вірити чуткам та прийти завтра на вибори, щоб віддати голос за свого кандидата. Для цього потрібен лише один документ – паспорт», — додали у міськраді.

Сам глава комітету Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький у коментарі «ОПОРІ» 30 жовтня пояснив, що, говорячи про перевірку виборців на наявність сертифікату про вакцинацію або ж ПЛР-тесту, чи тесту на антиген, мав на увазі лише громадські місця.

«Я мав на увазі громадські місця, що є постанова уряду щодо карантинних обмежень. Виборчі дільниці не є громадськими місцями. Що стосується виборів, то Виборчий кодекс вищий за всі постанови уряду. Вибори ніхто зривати не буде, вимагатимуть тільки маску і соціальну дистанцію», — заявив він.