Росія з 1 листопада припинить постачати в Україну антрацит. Там це пояснили «необхідністю забезпечити власні потреби»

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Росія з 1 листопада зупинить постачання в Україну вугілля, яке використовується для потреб енергетики, через нібито зростання попиту на нього всередині країни.

Про це заявили в Мінекономрозвитку Росії, передає РБК.

«Ухвалене рішення повʼязане зі зростанням попиту на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб у країні», — сказали у міністерстві.

Водночас у Мінекономрозвитку РФ зазначили, що постачання інших марок вугілля із Росії триває і становитиме у листопаді «більше половини всього вугілля, що постачається в Україну».

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус написав у своєму Telegram-каналі, що Росія зупиняє постачання вугілля марки А (антрацит) та П (пісне).

«Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)», — уточнив він.

Також Герус додав, посилаючись на учасників ринку, що коксівне вугілля Росія продовжить возити до України.

«Такі дії РФ схожі на їхні дії восени 2014 року», — наголосив він.