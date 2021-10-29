ЦВК призначила довибори в Раду на окрузі померлого нардепа Полякова

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Центральна виборча комісія призначила на 27 березня 2022 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 у Чернігівській області. Раніше цей округ у Верховній Раді представляв нардеп Антон Поляков, який загинув 8 жовтня.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні ЦВК у п’ятницю ввечері.

Виборчий процес в окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.