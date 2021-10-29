ЄС залишив Україну у списку безпечних для подорожей країн

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Європейський Союз вчергове переглянув свій список країн, з яких рекомендує дозволити в’їзд для туристів. Україна поки залишається в цьому переліку.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Попри рекордні показники захворюваності та смертності ЄС поки не виключає Україну з переліку безпечних для в’їзду країн.

Водночас Євросоюз додав цього списку ще чотири нові країни: Аргентину, Перу, Колумбію та Намібію. Загалом у переліку 20 країн. Список переглядається кожні два тижні.