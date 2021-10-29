На приватизацію за 230 млн грн виставили Калуську ТЕЦ. Боргів у неї стільки ж

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Фонд держмайна виставив на аукціон із приватизації комплекс держпідприємства «Калуська теплоелектроцентраль — нова» (Калуська ТЕЦ), який продовжує постачати електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Станція входить до «Бурштинського енергоострова», який синхронізований з обʼєднаною енергосистемою Європи. Її проєктна електрична потужність — 200 МВт. На продаж виставили головний корпус ТЕЦ, бункер вугілля, ацетилокисневу генераторну, електромережу, залізничну колію та інше майно держпідприємства. Ціна лоту — 230 158 661 грн.

Переможець аукціону буде зобовʼязаний зберігати основний вид діяльності станції не менше ніж 5 років, погасити всі борги та не допустити звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не менше ніж протягом 6 місяців.

Як повідомляють профільні видання, поточна прострочена кредиторська заборгованість підприємства 230,8 млн грн, у тому числі із зарплатами робітникам — 5,1 млн. грн. Усього на ТЕЦ 625 робітників.