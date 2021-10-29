На приватизацію за 230 млн грн виставили Калуську ТЕЦ. Боргів у неї стільки ж
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Фонд держмайна виставив на аукціон із приватизації комплекс держпідприємства «Калуська теплоелектроцентраль — нова» (Калуська ТЕЦ), який продовжує постачати електроенергію.
Про це повідомляє пресслужба фонду.
Станція входить до «Бурштинського енергоострова», який синхронізований з обʼєднаною енергосистемою Європи. Її проєктна електрична потужність — 200 МВт. На продаж виставили головний корпус ТЕЦ, бункер вугілля, ацетилокисневу генераторну, електромережу, залізничну колію та інше майно держпідприємства. Ціна лоту — 230 158 661 грн.
Переможець аукціону буде зобовʼязаний зберігати основний вид діяльності станції не менше ніж 5 років, погасити всі борги та не допустити звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не менше ніж протягом 6 місяців.
Як повідомляють профільні видання, поточна прострочена кредиторська заборгованість підприємства 230,8 млн грн, у тому числі із зарплатами робітникам — 5,1 млн. грн. Усього на ТЕЦ 625 робітників.
- 27 жовтня на аукціоні Фонду держмайна продали за 1,429 млн грн київський завод «Більшовик». Завод купив консорціум інвесторів — власник компанії «А-Девелопмент» Олексій Баранов, а також девелопери UDP Андрій Іванов і Василь Хмельницький. Нові власники обіцяють на місці заводу у Києві інноваційну інфраструктуру з мільярдними інвестиціями, а також нові робочі місця.
- У грудні 2020 року уряд затвердив перелік держпідприємств, які підлягають приватизації. У 2021 році уряд планує продати Одеський припортовий завод, завод «Більшовик», Об’єднану гірничо-хімічну компанію, «Президент-готель» у Києві, а також «Центренерго». До продажу готують також кілька обленерго та теплоелектроцентралей.