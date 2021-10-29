Україна 31 жовтня переведе годинник на зимовий час
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Creative Commons / Pixabay
В Україні літній час закінчиться в неділю, 31 жовтня, о 4:00 за київським часом — годинник переведуть на одну годину назад.
Перейти на зимовий час країні доведеться, щоб слідувати постанові Кабінету міністрів № 509 від 13 травня 1996 року, згідно з якою в останню неділю березня Україна переходить на літній час (на годину вперед), а в останню неділю жовтня — на зимовий.
У 2020 році пропонувалося скасувати переведення годинника на літній час, оскільки він впливає на біоритми та самопочуття людей, і залишити лише зимовий час. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт, але за нього не проголосували. Однак депутати до цього питання ще повернуться.
- У березні 2019 року Європейський парламент підтримав ідею відмовитися від сезонного переведення годинника з 2021 року — перехід на літній час цього року для ЄС, найімовірніше, був останнім після бурхливих суперечок навколо цієї теми.
- Деякі країни, як і Україна, переводять годинник, але, наприклад, у США, Канаді, Мексиці та Австралії час переводять не на всій території.