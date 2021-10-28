Цукерберг оголосив про трансформацію Facebook. Платформа називатиметься Meta
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну назви платформи на Meta.
Про це він заявив під час презентації ребрендингу компанії.
«Щоб відобразити те, ким ми є і яке майбутнє ми сподіваємось збудувати, я з гордістю повідомляю, що наша компанія тепер називається Meta», — сказав Цукерберг.
За його словами, перейменування стане одним із кроків для розвитку нового «метавсесвіту» — онлайн-середовища, де користувачі зможуть працювати, спілкуватися, грати в ігри, зокрема за допомогою гарнітури віртуальної реальності.
«З цього моменту ми орієнтуватимемося насамперед на метавсесвіт, а не на Facebook. Це означає, що згодом вам не знадобиться обліковий запис Facebook для використання інших наших сервісів», — додав Цукерберг.
Зазначимо, акції Facebook зросли на 3% після новини про зміни в компанії.
- 5 жовтня в Сенаті США виступила колишня менеджерка з продукту Facebook Френсіс Хауген, яка була інформатором ЗМІ та передала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і документів компанії. Вона заявила, що Facebook знає про «токсичний» вплив свого продукту на суспільство, але не хоче нічого міняти, щоб не втрачати прибуток. Цукерберг назвав це брехнею.
- Напередодні 17 американських та європейських видань опублікували архів внутрішніх документів Facebook, які отримали від Хауген. У документах зазначалося, що компанія вибірково контролює контент із насильством, мовчить про шкоду алгоритмів соцмереж для психіки людини, а також іноді накладає цензуру.
- Марк Цукерберг назвав «Досьє Facebook» скоординованим наклепом.