Цукерберг оголосив про трансформацію Facebook. Платформа називатиметься Meta

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Засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну назви платформи на Meta.

Про це він заявив під час презентації ребрендингу компанії.

«Щоб відобразити те, ким ми є і яке майбутнє ми сподіваємось збудувати, я з гордістю повідомляю, що наша компанія тепер називається Meta», — сказав Цукерберг.

За його словами, перейменування стане одним із кроків для розвитку нового «метавсесвіту» — онлайн-середовища, де користувачі зможуть працювати, спілкуватися, грати в ігри, зокрема за допомогою гарнітури віртуальної реальності.

«З цього моменту ми орієнтуватимемося насамперед на метавсесвіт, а не на Facebook. Це означає, що згодом вам не знадобиться обліковий запис Facebook для використання інших наших сервісів», — додав Цукерберг.

Зазначимо, акції Facebook зросли на 3% після новини про зміни в компанії.