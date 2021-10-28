Телескоп Hubble показав знімок вмираючої зірки. Публікацію присвятили Геловіну
- Автор:
- Олег Панфілович
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ESA / Hubble images
Космічний телескоп Hubble надіслав знімок вмираючої зірки CW Leonis, розташованої на відстані 400 світлових років до Землі в напрямку сузірʼя Лева.
Про це повідомляється на сторінці NASA.
CW Leonis — «червоний гігант», в атмосфері якої вуглець переважає над киснем. Він виділяється внаслідок ядерних реакцій всередині зірки. За оцінками астрономів, спочатку CW Leonis перевершувала Сонце за масою у 3-5 разів, проте зараз вона зменшилася приблизно на третину. CW Leonis є найближчою до Землі вуглецевою зіркою.
Однією з найбільш інтригуючих особливостей зірки вчені називають яскраві промені світла, які сходять від неї. Їхня яскравість помітно змінилася протягом 15-річного періоду спостережень за ними. Астрономи припускають, що щілини в пилу, який огортає CW Leonis, можуть дозволяти променям зоряного світла проникати крізь космічний пил з різною інтенсивністю. Проте точна причина різкої зміни їхньої яскравості поки що не зʼясована.
Науковці зазначили, що публікація демонструє «лякаючі небесні види» й тому приурочена до Гелловіну (Дня усіх святих), який святкуватимуть 31 жовтня.
- Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) заявило про збій у роботі телескопа Hubble. Наразі апарат перейшов у безпечний режим.
- Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.
- Цього року він уперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових, сфотографував туманність Вуаль і показав скупчення «кривих» галактик.