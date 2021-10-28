Розробнику фейкової «Дії» запропонували стажування в Мінцифри. Але відповідальності за підробку він не уникне

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Затриманому розробнику фейкового додатка «Дія» запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову «Дію». Так само швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в міністерстві», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Єнін зауважив, що в Міністерстві внутрішніх справ «орієнтовані будувати сервіс», а не «каральний орган».

«Але перед законом всі рівні, тому нести відповідальність за 358 статтею за підробку все ж доведеться», — додав заступник глави МВС.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, 21-річний хлопець попрацює в міністерстві до ухвалення вироку судом.

«Він попрацює в нас над кількома соціально-значущими проєктами, покаже себе. Одні з перших завдань — зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю. Плануємо потім їх запускати. Призначимо у Мінцифри куратора, який контролюватиме роботу. Спробуємо спрямувати його можливості у потрібне русло», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Також Федоров розповів, що хлопець виявився «трохи сором'язливим, але дуже розумним, начитаним».

«Вже встиг попрацювати арбітражником, вміє програмувати і сам збирає весь дизайн у Figma», — додав міністр.

Окремо Федоров закликав українців більше нічого не підробляти, бо «цей канал потрапляння до Мінцифри більше не працює».