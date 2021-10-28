Український супутник «Січ-2-30» не запустять до кінця року. SpaceX відклала запуск своєї ракети

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Український супутник «Січ-2-30» не виведуть на орбіту до кінця року, тому що компанія SpaceX перенесла запуск своєї ракети.

Про це йдеться на сайті SpaceX.

Згідно з контрактом між КБ «Південне» і компанією ISILaunch, яка займається збором супутників із різних країн світу для місій SpaceX, виведення українського супутника планували на грудень 2021 року. Тоді ракета Falcon 9 повинна була відправити в космос десятки супутників.

Однак запуск перенесли, тепер як дату чергової космічної місії SpaceX попередньо називають 10 січня 2022 року.