Частину України накриє туман: синоптики оголосили штормове попередження

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Pixabay / StockSnap

У більшості областей у п’ятницю, 29 жовтня, очікуються тумани.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, уночі та вранці в західних, північних і центральних областях буде туман, видимість 200—500 м (1 рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області в п’ятницю теж прогнозують туман, видимість 250—500 м.

Також в Укргідрометцентрі зазначили, що у країні «хазяйнуватиме» антициклон Rosamunde, тому буде переважати погода без опадів, вітер змінних напрямків, 3—8 м/с.

Температура вночі становитиме +3...+8 °С, на Прикарпатті та Закарпатті від +1° до -4 °С; удень +10...+15 °С, на заході країни до +18 °С.