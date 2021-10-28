В Україні зафіксували найбільшу кількість заражених коронавірусом за весь час пандемії — 26 тисяч людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Євген Малолєтка
В Україні за минулу добу 27 жовтня зафіксували найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом — понад 26 тисяч людей. Серед них 477 медиків та 1 830 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через хворобу госпіталізували 5 366 людей, а 576 хворих померли від ускладнень. Водночас одужали понад 10 тисяч людей.
Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (2 296) та Дніпропетровській (2 113) областях.
Також в Україні встановили і новий рекорд з вакцинації від коронавірусу. За добу вакцинувалися майже 292 тисячі людей. Першу дозу отримали 212 тисяч людей, а другу дозу — 79 тисяч.
- Міністерство охорони здоровʼя наказом від 13 жовтня дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. У Національній технічній групі експертів з імунізації (НТГЕІ), чию рекомендацію затвердив МОЗ, сьогодні, 27 жовтня, дали розʼяснення щодо цього наказу. Рекомендовано вакцинувати всіх дітей віком від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від приналежності до групи ризику. Діти, яким не загрожує за станом здоровʼя важка форма коронавірусу, можуть отримати щеплення тільки за умови наявності вакцини.