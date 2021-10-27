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Окупація Криму. Швейцарія розширила персональні санкції проти росіян

Автор:
Софія Телішевська
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Flickr / 波記338 Leung

Швейцарія внесла в санкційний список вісьмох громадян Росії, які мали чи мають стосунок до окупації українського Криму.

Про це повідомляє Державний секретаріат економіки (SECO) Швейцарії.

Під санкції потрапили:

Вони потрапили під санкції за активну підтримку політики, яка загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.