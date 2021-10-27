Окупація Криму. Швейцарія розширила персональні санкції проти росіян

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Швейцарія внесла в санкційний список вісьмох громадян Росії, які мали чи мають стосунок до окупації українського Криму.

Про це повідомляє Державний секретаріат економіки (SECO) Швейцарії.

Під санкції потрапили:

начальник «управління ФСБ Росії по Криму» Леонід Михайлюк;

керівник «Головного слідчого управління СК Росії по Криму» Володимир Терентьєв;

«судді» Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов, які незаконно здійснюють на півострові так зване судочинство;

«слідчий» Магомед Магомедов;

«прокурор» Євген Колпіков.

Вони потрапили під санкції за активну підтримку політики, яка загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.