Окупація Криму. Швейцарія розширила персональні санкції проти росіян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / 波記338 Leung
Швейцарія внесла в санкційний список вісьмох громадян Росії, які мали чи мають стосунок до окупації українського Криму.
Про це повідомляє Державний секретаріат економіки (SECO) Швейцарії.
Під санкції потрапили:
- начальник «управління ФСБ Росії по Криму» Леонід Михайлюк;
- керівник «Головного слідчого управління СК Росії по Криму» Володимир Терентьєв;
- «судді» Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов, які незаконно здійснюють на півострові так зване судочинство;
- «слідчий» Магомед Магомедов;
- «прокурор» Євген Колпіков.
Вони потрапили під санкції за активну підтримку політики, яка загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.
- 10 вересня Рада Європейського Союзу затвердила продовження персональних санкцій, запроваджених проти громадян Росії за агресію проти України.