Болгарія з 30 жовтня закриває вʼїзд для туристів з України

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Alexandr Bormotin / Unsplash

Уряд Болгарії заборонив з 30 жовтня вʼїзд з туристичною метою для українців.

Про це повідомляє посольство України.

Рішення ухвалило Міністерство охорони здоровʼя Болгарії, віднісши Україну до «червоної» зони поширення коронавірусу. З 30 жовтня до країни пускатимуть лише тих, хто має дозвіл на постійне та довгострокове проживання на території Болгарії, та членів їхніх сімей.

Їм можна буде вʼїхати після пред’явлення цифрового COVID-сертифікату ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби, одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту, який зробили за 72 години до в’їзду в країну.

Діти віком від 12 до 18 років мають предʼявити негативний результат ПЛР-тесту, який зробили за 72 години до в’їзду. У разі ненадання таких документів подорожувальники мають відбути 10-денний карантин.