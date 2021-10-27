«Слуга народу» 1 листопада обговорить кадрові перестановки в Кабміні

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Соколовська Інна / УНІАН

Парламентська фракція «Слуги народу» 1 листопада обговорить кадрові перестановки у Кабінеті міністрів.

Про це «Бабелю» розповіла нардеп Євгенія Кравчук.

«У нас буде засідання фракції у понеділок напередодні пленарного тижня. Будемо обговорювати кадрові питання в Кабміні і порядок денний», — сказала вона. Нардеп не уточнила, кандидатури який саме членів уряду будуть обговорювати.

19 жовтня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив журналістам, що міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку.