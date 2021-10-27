Данія змінила правила в’їзду для українців
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Steven Shaffer / Unsplash
Уряд Данії змінив правила в’їзду для українців. У країні вирішили відмовитися від стандартної «кольорової» схеми з різними державами світу та ввели єдині для всіх правила.
Про це пише посольство України в Данії у своєму Facebook.
З 25 жовтня українці можуть в’їхати в Данію без тесту та самоізоляції після прибуття. Для цього потрібно мати сертифікат про вакцинацію препаратами, визнаними в ЄС (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna). Сертифікат може бути як у паперовому вигляді (міжнародний або з порталу «Дія»), так і в цифровому (у додатку «Дія»).
Невакциновані українці теж зможуть потрапити в Данію. Для цього потрібно після прильоту протягом 24 годин здати тест на коронавірус.
Ті, хто перехворів на коронавірус протягом року до в’їзду в Данію, можуть надати відповідну довідку та не здавати тест. Для цього потрібно буде показати довідку про позитивний ПЛР-тест на коронавірус, який був зроблений не менш ніж за 14 днів до в’їзду.
- У Данії 10 вересня скасували всі карантинні обмеження, повʼязані з коронавірусом. Країна стала першою в Євросоюзі, яка повернулася до повсякденного «доковідного» життя. У країні високий рівень вакцинації (понад 80% дорослого населення), при цьому низька захворюваність і смертність. Ще в серпні міністр охорони здоровʼя Магнус Хойніке заявив, що COVID-19 «більше не є критичною загрозою для суспільства».