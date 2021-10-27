Міністр Ляшко: В Україні принаймні однією дозою вакцинувалися 30% дорослого населення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що вже 30% дорослого населення в Україні вакцинувалися принаймні однією дозою. За добу 26 жовтня зробили рекордну кількість щеплень.
Про це він повідомив на брифінгу.
«Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною, за добу — 291 293. Завдяки цьому ми досягли цифри у 30% дорослого населення (згідно з даними Держстату), які вакциновані хоча б однією дозою», — сказав Ляшко.
За даними МОЗ, 26 жовтня в Україні 212 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 79 тисяч — другу.
- Міністерство охорони здоровʼя наказом від 13 жовтня дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. У Національній технічній групі експертів з імунізації (НТГЕІ), чию рекомендацію затвердив МОЗ, сьогодні, 27 жовтня, дали розʼяснення щодо цього наказу. Рекомендовано вакцинувати всіх дітей віком від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, незалежно від приналежності до групи ризику. Діти, яким не загрожує за станом здоровʼя важка форма коронавірусу, можуть отримати щеплення тільки за умови наявності вакцини.