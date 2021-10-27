Китайські вчені заявили, що розробили перші у світі програмовані квантові компʼютери

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Китайські вчені стверджують, що збудували перші у світі два програмовані квантові компʼютери, які «вирішують проблеми, що нині неможливі для «класичних» неквантових компʼютерів».

Про це повідомляють The Independent і китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Компʼютери розробили дослідники з Університету науки і технологій Китаю. Перший із них — Zuchongzhi 2.1 — «у мільйон разів потужніший» за свого найближчого конкурента Google Sycamore. Китайські науковці заявили, що цей квантовий компʼютер за годину впорається з розрахунками, на які найпотужніший електронний компʼютер витратить 8 років. Однак для цього систему Zuchongzhi 2.1 доведеться тримати за дуже низької температури.

Їхній другий компʼютер, Jiuzhang 2 може виконувати обчислення у 100 трильйонів разів швидше, ніж найшвидший із існуючих суперкомпʼютерів у світі.

Хоча не очікується, що ці машини повністю замінять класичні компʼютери, однак вони можуть виконувати певні складні обчислення протягом коротких періодів часу. Так, наприклад, квантові компʼютери загального призначення в перспективі знайдуть застосування у сфері дешифрування, прогнозу погоди, матеріалознавства та розробки ліків.

Що таке квантовий компʼютер?

Традиційні комп’ютери оперують мільйонами бітів, кожен з яких перебуває у стані «увімкнено» чи «вимкнено». Це добре працює для побутових потреб людства, однак реальний світ сповнений невизначеностей, тож класичні обчислення для цього не годяться.

Кубіти, якими оперує квантовий комп’ютер, можуть бути одночасно в обох станах або у проміжному. Видання порівнює біти та кубіти з монеткою: якщо підкинути її, ми отримаємо орла чи решку, і це буде класичне обчислення, в якому кожен біт — одна з двох сторін монетки. Однак якщо закрутити монетку, доведеться припускати обидва варіанти одночасно — це і є квантове обчислення.

Отже, квантовий комп’ютер може враховувати невизначеність для вирішення таких задач, які б традиційний комп’ютер вирішував багато років.