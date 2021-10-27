В Офісі президента прокоментували можливе призначення Олексія Резнікова міністром оборони

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

В Офісі президента прокоментували можливе призначення міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова міністром оборони замість Андрія Тарана. Там порадили чекати на офіційне рішення президента, однак назвали Резнікова «ледве не оптимальною» кандидатурою.

Цю позицію «Бабелю» озвучив радник голови ОП Михайло Подоляк, а прессекретар президента Сергій Никифоров зазначив, що такі розмови «лише заважатимуть працювати» чинному міністру Тарану.

«Давайте все-таки не забігати наперед і дочекаємося офіційних рішень. Призначення міністра оборони — це прерогатива президента, відповідно, коли президент озвучить своє рішення, буде дано вичерпні відповіді на всі запитання. На мій погляд, Олексій Юрійович Резніков, який має надзвичайно широкий кругозір і потужні аналітичні здібності, — ледве не оптимальна кандидатура для будь-яких важливих кадрових рішень. Міноборони як ключовий інститут країни, де йде війна, безсумнівно, виграє від подібного призначення», — зазначив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що постійно розглядаються «потенційно сильні кандидатури за тими декількома міністерствами, де можливі кадрові заміни, адже президент наполягає на постійному зростанні якості управління».

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі «Бабелю» зазначив, що станом на 27 жовтня Таран виконує свої функції, «а такі публічні розмови йому лише заважатимуть». Крім цього, за словами Никифорова, Таран має летіти у складі президентської делегації до Великої Британії, де у нього заплановані «важливі заходи».

Зазначимо, що Резніков зараз є першим заступником глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу (а поки глава делегації Леонід Кравчук проходить реабілітацію після операції на серці, він виконує його обовʼязки). Подоляк щодо подальшої роботи у ТКГ зазначив, що «певні зміни у форматі роботи та в кадровому наповненні точно відбудуться», однак не уточнив, чи повʼязано це з можливою новою посадою Резнікова.