Київський завод «Більшовик» продали на аукціоні за 1,42 мільярда гривень. Хто купив?

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На аукціоні Фонду державного майна продали «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») у рамках великої приватизації.

Трансляція аукціону велася на YouTube-каналі фонду.

Стартова ціна торгів — 1,39 мільярда гривень. Кожен учасник міг підвищувати ціну на 20 мільйонів. Зрештою завод продали за 1 429 017 000 гривень ТОВ «Дженерал Комерс» — її конкурентами були компанії «Інвест новації» та «ІДК Каскад».

Компанія отримала контрольний пакет акцій заводу (100%), який було засновано 1881 року. Згідно з умовами приватизації, затвердженими Кабміном, новий власник має інвестувати в модернізацію щонайменше 57 мільйонів гривень протягом трьох років. Також власник має погасити борги у розмірі понад 400 мільйонів гривень і зберегти частину потенційного виробництва на майданчику в Києві чи Жашкові. Головний актив заводу — 36 гектарів землі в Києві, неподалік станції метро «Шулявська».

Тепер переможець протягом 10 днів має підписати договір купівлі-продажу та протягом 30 днів перерахувати гроші до державного бюджету. Далі розпочнеться етап розвитку заводу.

Це перший успішний обʼєкт великої приватизації за останні 15 років, заявили у Фонді. Останнім великим обʼєктом була «Криворіжсталь» («АрселорМіттал»).

Компанія «Дженерал Комерс» зареєстрована у 2018 році. Її керівник — Ігор Хижняк. Основний вид діяльності — неспеціалізована оптова торгівля. Статутний капітал — 4 110 гривень. Засновниками компанії вказані Володимир Долгополов, кіпрська компанія «АБ Піллар Холдінгз Лімітед» та інвестфонд «Ларам Систем» (Київ).

Як повідомляють LIGA.net та «Економічна правда», завод купив консорціум інвесторів — власник компанії «А-Девелопмент» Олексій Баранов, а також девелопери UDP Андрій Іванов і Василь Хмельницький. Про це журналістам повідомила пресслужба співзасновника холдингу UFuture та UDP Хмельницького.

ТОВ «Дженерал Комерс» повʼязане з холдингом UFuture. Нові власники обіцяють на місці заводу в Києві інноваційну інфраструктуру з мільярдними інвестиціями, а також нові робочі місця.