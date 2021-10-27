В Україні за добу вакцинувались від коронавірусу понад 291 тисяча людей. Заразились 22 тисячі

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В Україні за минулу добу 26 жовтня коронавірусом заразились 22,5 тисячі людей. Серед них 399 медиків та 1 532 дитини.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапили 5 925 людей, а 692 — померли від ускладнень. Водночас 11 593 хворих успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в Дніпропетровській (1 874) та Харківській (1 641) областях.

Водночас протягом минулої доби вакцину від коронавірусу отримали понад 291 тисяча українців. 212 тисяч вакцинувалися першою дозою, а 79 тисяч — другою дозою.