На зустрічі в Atlantic Council у США Гео Лерос розповів про проблеми зі свободою слова та «інститут смотрящих» в Україні

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УНІАН

Позафракційний депутат Гео Лерос, який зараз перебуває з візитом у США, на зустрічі з колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом, який керує Євразійською програмою в Atlantic Council, і заступником директора Євразійського центру Atlantic Council Міленою Харінг, розповів про проблеми зі свободою слова в Україні.

Про це Лерос повідомив у коментарі «Бабелю».

«Ми порушували тему «вагнерівців», звʼязку Володимира Зеленського з олігархами, контролю Офісу президента над судами, як Офіс президента наступає на свободу слова на прикладі ситуації з Мирославою Барчук (ведуча ток-шоу «Зворотній Відлік» на «Суспільному», яка звинуватила радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у шантажі). Я спробував розповісти, як Зеленський намагається узурпувати порядок денний та контролювати всі медіа», — написав Лерос.

Він також написав, що йшлося про голову Офісу президента Андрія Єрмака та його роль, про «інститут смотрящих», збитки «Енергоатому», прибутки оточення Зеленського і роль Офісу президента у зливі «плівок Андрія Деркача».

Інший член делегації, Олексій Гончаренко у своєму Telegram написав, що на зустрічі обговорювали «Північний потік — 2» та його вплив на енергетичну безпеку України та Європи. «Поговорили про відносини України та США, їхні перспективи та домовилися про подальшу плідну співпрацю», — написав Гончаренко.

Що сталося?

Як стало напередодні відомо «Бабелю», Міжнародний республіканський інститут і організація House Democracy Partnership запросили делегацію депутатів з міжфракційного обʼєднання «Чиста енергія — здорове навколишнє середовище» прилетіти до США з візитом. Там вони мали обговорити «Північний потік — 2», зелену енергетику та інші проблеми цього спрямування.

До обʼєднання входять 25 депутатів усіх фракцій парламенту, зокрема «Слуги народу». Співголовою міжфракційного обʼєднання є нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Щоб вилетіти у США, депутати мали отримати дипломатичну ноту від Міністерства закордонних справ, але напередодні вильоту в МЗС передумали та скасували ноту. Причин такого рішення у відомстві не пояснили. Відтак депутати не отримали візи А1, через що делегація не змогла вилетіти з України. Посольство України у США заявило, що приватні поїздки держслужбовців не супроводжуються і не організовуються закордонними дипломатичними установами України. Також дипустанова пояснила, що обов’язковою умовою робочих відряджень для держслужбовців є погодження і визначення цілей та завдань робочої поїздки відповідно до передбачених законодавством процедур.

Посольство також зазначило, що для забезпечення закордонних візитів залучає кошти з бюджету, а «без офіційного погодження візиту виділення таких коштів неможливе».