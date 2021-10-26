У Відні сотні людей вийшли на вулиці проти вакцинації від коронавірусу та карантину. Ще одна вимога — відставка канцлера

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У Відні сотні людей вийшли на акцію протесту проти карантину та вакцинації, також вимагають відставки канцлера Австрії.

Про це повідомляє Kurier.

За даними видання, організатори подавали заявку на 8 тисяч людей, але на акції були присутні приблизно 3 тисячі. Водночас правоохоронці заявляють, що взяли участь ще менше — близько 1,7 тисячі людей.

Учасники акції пройшлися центром міста до Шварценбергплац із австрійськими, німецькими, хорватськими прапорами та банерами, на яких було написано «Курц має піти», хоча він подав у відставку два тижні тому.

Водночас активісти вигукували «Шалленберг має піти», «Політика дорівнює корупції», «Ми тут, ми гучні, бо крадуть нашу свободу».