Бойовики обстріляли з мінометів селище Гранітне на Донбасі, прокуратура відкрила провадження
- Автор:
- Катерина Кадакова
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На Донбасі бойовики обстріляли з мінометів селище Гранітне (Волноваський район) та пошкодили житлові будинки.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
«Зранку 26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району. Під час обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, жоден цивільний мешканець селища не постраждав.
Наразі прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- Неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
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