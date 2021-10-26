Спецслужби Європи та США заарештували 150 осіб у рамках великої операції проти даркнету

Новини

Brian Klug / Flickr

Спецслужби низки країн Європи та США провели велику спецоперацію під назвою Dark HunTOR, в рамках якої заарештували 150 підозрюваних у продажу та купівлі незаконних товарів у даркнеті.

Про це повідомляє France 24 із посиланням на Європол.

Вказано, що це одна з найбільших в історії операцій із боротьби з «темною мережею». Деяких заарештованих Європол розглядає як ключових фігурантів злочинної діяльності.

Спецслужби провели скоординовані затримання у Болгарії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швейцарії, Великій Британії, США та Австралії. Серед заарештованих кілька відомих осіб та «особливо важливих цілей», але їхні імена не розголошуються. Найбільше людей затримали у США — 65 підозрюваних. У Німеччині 47 осіб, у Великій Британії — 24.

Під час спецоперації вилучили €26,7 млн готівкою та у біткоїнах, 45 одиниць зброї та 234 кг заборонених препаратів, у тому числі 25 тисяч таблеток екстазі. Вилучені товари вказують на причетність власників до таких торгових майданчиків, як DeepSea, Berlusconi та DarkMarket, які вже закрили.