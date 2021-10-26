Мер Садовий: У школах Львова з 1 листопада запроваджують дистанційне навчання

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У Львові всі школи з понеділка, 1 листопада, переходять на дистанційне навчання.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий під час відеозвернення 26 жовтня.

«Комісія ухвалила однозначне чітке рішення, що з понеділка всі школярі переходять на дистанційне навчання. Це і початкова школа, і старші класи», — наголосив він.

За словами Садового, у звичайному режимі працюватимуть лише садочки.

Окрім цього, мер міста зазначив, що завтра урядова комісія може ухвалити рішення про переведення Львова до «червоної» зони.