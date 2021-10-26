У США відтермінували реліз фільму, який озвучив актор Алек Болдвін

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Flickr / Gage Skidmore

У США відклали випуск документального фільму про довкілля, який озвучив актор Алек Болдвін. Рішення ухвалили після нещасного випадку під час зйомок фільму «Іржа», під час якого Болдвін застрелив операторку із реквізитного пістолета.

Про це заявив режисер документального фільму Ентоні Бакстер, а деталі повідомляє Reuters.

Фільм «Флінт» мав вийти у пʼятницю, 29 жовтня, у кінотеатрах США. Документальна стрічка розповідає про кризу водопостачання у місті Флінт.

«З поваги до недавніх трагічних подій ми відклали випуск фільму «Флінт» у США у театральному та цифровому форматі. Можливість почути історію жителів Флінту, як і раніше, дуже важлива для мене, і ми забезпечимо випуск фільму, але пізніше», — написав Ентоні Бакстер.

Криза з водою у місті Флінті (штат Мічиган) — це тривала суспільна криза зі здоровʼям, яка почалася в 2014 році після зараження джерела питної води. У квітні 2014 року компанія Flint змінила джерело води з очищеної води Департаменту водопостачання та каналізації Детройта (що надходить з озера Гурон і річки Детройт) на річку Флінт. Через халатність чиновників свинець із старіючих труб вилуговувався в систему водопостачання, що підвищило рівень свинцю у воді. Від 6 до 12 тисяч дітей зазнали впливу питної води з високим вмістом свинцю. Зміна водопостачання також спричинила спалах пневмонії в окрузі, внаслідок якої загинуло 12 людей і постраждало ще 87. Врешті місто знову переключилося на систему водопостачання Детройту 16 жовтня 2015 року. Пізніше 22 листопада 2017 року вони підписали 30-річний контракт із новим Управлінням водопостачання Великих озер.