Проти нардепа Киви відкрили провадження через його відео зі стріляниною з автомата

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УНІАН

Проти народного депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» порушили кримінальне провадження через його відео зі стріляниною.

Про це журналістам 26 жовтня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Фактова справа є», — сказала вона, відповідаючи на запитання, чи порушили щодо Киви провадження після його стрілянини. Коли справа дійде до висунення підозри Киві, то вона тоді скаже, з якою кваліфікацією підписана підозра.

15 жовтня, у день вбивства Степана Бандери, Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером «антифашистського руху» в Україні. У кінці відео він стріляє з автомата у повітря і влаштовує феєрверк.