Facebook найняла адвоката Брітні Спірс через серіал «Машина судного дня». Він може загрожувати репутації компанії
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- Костя Андрейковець
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Christophe Morin / IP3 / Getty Images
Компанія Facebook найняла адвоката Брітні Спірс Метью Розенгарта, який має допомогти в можливому судовому врегулюванні після виходу серіалу «Машина судного дня» від Anonymous Content.
Про це повідомляє Deadline.
Серіал заснований на книзі «Усередині Facebook: гола правда» і розповідає про період з 2016 до 2021 року. У цей час Facebook зіткнулася зі звинуваченнями в поширенні дезінформації, впливі на вибори президента США, розпалюванні ненависті, нехтуванні безпекою користувачів тощо.
Залучення Розенгарта, який допоміг Брітні Спірс позбавиться опікунства батька, виглядає підстраховкою. Серіал може завдати шкоди репутації Facebook, а тому Розенгарт уже надіслав листа продюсерам Anonymous Content із погрозою судового позову. У листі він зазначив, що компанія вживе всіх заходів, якщо серіал покаже неправдиву інформацію. Також він уточнив, що Facebook готова співпрацювати із творцями серіалу, щоб зробити його правдивим.
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