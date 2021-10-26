«Фіговий листок на рейдерському захопленні». В окупованому Криму розкритикували рішення суду про повернення «скіфського золота»

Новини

Голова окупаційної адміністрації у Криму Сергій Аксьонов заявив, що рішення апеляційного суду Амстердаму про передачу Україні «скіфського золота» є «упередженим» і «неправовим».

Про це самопроголошений очільник півострова написав на своїй сторінці у Facebook.

«Обурливе, несправедливе та неправове рішення, хоча й очікуване, враховуючи упередженість європейських судів та їхнє вороже ставлення до Росії та Криму. По суті, це фіговий листок, що прикриває нахабне рейдерське захоплення», — наголосив Аксьонов.

Також він зазначив, що «скіфське золото» було знайдено у кримській землі та є невідʼємною частиною історичної та культурної спадщини Криму, тому має бути повернуто до фондів кримських музеїв.

«Цього вимагають і право, і справедливість. Але суду, схоже, начхати і на перше, і на друге. Він хотів керуватися не правом, а політикою, пішов на поводу в істеричних вимог представників київського режиму. Вважаю, що боротьба за повернення на батьківщину цінностей, що по праву належать народам Криму, має бути продовжена», — додав «глава» півострова.

Водночас у Росії заявили, що оскаржуватимуть рішення Апеляційного суду Амстердаму.

«Сподіваюся, найближчим часом буде подано касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів, і виконання цього рішення буде припинено», — заявив заступник голови робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, цитує Интерфакс.

У Раді Федерації теж вважають, що «скіфське золото» мають передати Росії.

«Це рішення абсолютно політизоване, тому що «скіфське золото» походить з Криму. Крим є субʼєктом РФ, і воно має бути повернене на місце його постійного зберігання», — сказав перший заступник голови Комітету Радфеду з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Також оскаржити рішення суду в Амстердамі хоче директор «Центрального музею Тавриди» в Сімферополі Андрій Мальгін.

«Це рішення порушує елементарну логіку, яка була закладена в контрактах, підписаних кримськими музеями з музеєм Алларда Пірсона. Це рішення є зразком подвійних стандартів: у той час як німці та голландці повертають обʼєкти культурної спадщини, награбовані свого часу в Африці та Азії, щодо Криму демонструється протилежна логіка. Предмети, знайдені у Криму, віддають Києву. Наскільки я знаю, можливість оскаржити це рішення передбачена. Якщо це так, то ми маємо намір нею скористатися», — зазначив він у коментарі «Крим.Реалії».