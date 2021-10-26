«Фіговий листок на рейдерському захопленні». В окупованому Криму розкритикували рішення суду про повернення «скіфського золота»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Голова окупаційної адміністрації у Криму Сергій Аксьонов заявив, що рішення апеляційного суду Амстердаму про передачу Україні «скіфського золота» є «упередженим» і «неправовим».
Про це самопроголошений очільник півострова написав на своїй сторінці у Facebook.
«Обурливе, несправедливе та неправове рішення, хоча й очікуване, враховуючи упередженість європейських судів та їхнє вороже ставлення до Росії та Криму. По суті, це фіговий листок, що прикриває нахабне рейдерське захоплення», — наголосив Аксьонов.
Також він зазначив, що «скіфське золото» було знайдено у кримській землі та є невідʼємною частиною історичної та культурної спадщини Криму, тому має бути повернуто до фондів кримських музеїв.
«Цього вимагають і право, і справедливість. Але суду, схоже, начхати і на перше, і на друге. Він хотів керуватися не правом, а політикою, пішов на поводу в істеричних вимог представників київського режиму. Вважаю, що боротьба за повернення на батьківщину цінностей, що по праву належать народам Криму, має бути продовжена», — додав «глава» півострова.
Водночас у Росії заявили, що оскаржуватимуть рішення Апеляційного суду Амстердаму.
«Сподіваюся, найближчим часом буде подано касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів, і виконання цього рішення буде припинено», — заявив заступник голови робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, цитує Интерфакс.
У Раді Федерації теж вважають, що «скіфське золото» мають передати Росії.
«Це рішення абсолютно політизоване, тому що «скіфське золото» походить з Криму. Крим є субʼєктом РФ, і воно має бути повернене на місце його постійного зберігання», — сказав перший заступник голови Комітету Радфеду з міжнародних справ Володимир Джабаров.
Також оскаржити рішення суду в Амстердамі хоче директор «Центрального музею Тавриди» в Сімферополі Андрій Мальгін.
«Це рішення порушує елементарну логіку, яка була закладена в контрактах, підписаних кримськими музеями з музеєм Алларда Пірсона. Це рішення є зразком подвійних стандартів: у той час як німці та голландці повертають обʼєкти культурної спадщини, награбовані свого часу в Африці та Азії, щодо Криму демонструється протилежна логіка. Предмети, знайдені у Криму, віддають Києву. Наскільки я знаю, можливість оскаржити це рішення передбачена. Якщо це так, то ми маємо намір нею скористатися», — зазначив він у коментарі «Крим.Реалії».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Так Росія анексувала українську територію.
- Улітку 2014 року в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі демонструвалася виставка «Крим: золотий острів у Чорному морі», в якій були експонати із чотирьох музеїв Криму (Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Національний заповідник «Херсонес Таврійський» і Бахчисарайський історико-культурний заповідник). Через окупацію Криму експозицію не повернули на півострів.
- 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердаму ухвалив рішення, згідно з яким експонати кримських музеїв мають повернути в Україну. Рішення винесли на підставі конвенції ЮНЕСКО.
- 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердаму отримав від окупаційної влади Криму апеляцію на це рішення суду. У жовтні 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України відвести суддю через його звʼязки з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про упередженість під час розгляду справи.
- 26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення передати «скіфське золото» Україні.