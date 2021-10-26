«Фиговый листок на рейдерском захвате». В оккупированном Крыму раскритиковали решение суда о возвращении «скифского золота»

Глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов заявил, что решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине «скифского золота» является «предвзятым» и «неправовым».
Об этом самопровозглашенный глава полуострова написал на своей странице в Facebook.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», — подчеркнул Аксенов.
Также он отметил, что «скифское золото» было найдено в крымской земле и является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, поэтому должно быть возвращено в фонды крымских музеев.
«Этого требуют и право, и справедливость. Но суду, похоже, плевать и на первое, и на второе. Он хотел руководствоваться не правом, а политикой, пошел на поводу у истерических требований представителей киевского режима. Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, по праву принадлежащих народам Крыма, должна быть продолжена», — добавил «глава» полуострова.
В то же время в России заявили, что будут обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама.
«Надеюсь, в ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов, и исполнение этого решения будет прекращено», — заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, цитирует Интерфакс.
В Совете Федерации тоже считают, что скифское золото должны передать России.
«Это решение абсолютно политизировано, потому что «скифское золото» происхождением из Крыма. Крым является субъектом РФ, и оно должно быть возвращено на место его постоянного хранения», — сказал первый замглавы Комитета Радфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Также обжаловать решение суда в Амстердаме хочет директор «Центрального музея Тавриды» в Симферополе Андрей Мальгин.
«Это решение нарушает элементарную логику, заложенную в контрактах, подписанных крымскими музеями с музеем Алларда Пирсона. Это решение является образцом двойных стандартов: в то время как немцы и голландцы возвращают объекты культурного наследия, награбленные в свое время в Африке и Азии, относительно Крыма демонстрируется противоположная логика. Предметы, найденные в Крыму, отдают в Киев. Насколько я знаю, возможность оспорить это решение предусмотрена. Если это так, то мы намерены ей воспользоваться», — отметил он в комментарии «Крым.Реалии».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». 18 марта президент России Владимир Путин единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Так Россия аннексировала украинскую территорию.
- Летом 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме демонстрировалась выставка «Крым: золотой остров в Черном море», в которой были экспонаты из четырех музеев Крыма (Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» и Бахчисарайский историко-культурный заповедник). Из-за оккупации Крыма экспозицию не вернули на полуостров.
- 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому экспонаты крымских музеев должны вернуть в Украину. Решение вынесли на основании конвенции ЮНЕСКО.
- 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от оккупационных властей Крыма апелляцию на это решение суда. В октябре 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины отвести судью из-за его связей с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о предвзятости при рассмотрении дела.
- 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил передать «скифское золото» Украине.