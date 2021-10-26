«Фиговый листок на рейдерском захвате». В оккупированном Крыму раскритиковали решение суда о возвращении «скифского золота»

Глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов заявил, что решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине «скифского золота» является «предвзятым» и «неправовым».

Об этом самопровозглашенный глава полуострова написал на своей странице в Facebook.

«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», — подчеркнул Аксенов.

Также он отметил, что «скифское золото» было найдено в крымской земле и является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, поэтому должно быть возвращено в фонды крымских музеев.

«Этого требуют и право, и справедливость. Но суду, похоже, плевать и на первое, и на второе. Он хотел руководствоваться не правом, а политикой, пошел на поводу у истерических требований представителей киевского режима. Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, по праву принадлежащих народам Крыма, должна быть продолжена», — добавил «глава» полуострова.

В то же время в России заявили, что будут обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама.

«Надеюсь, в ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов, и исполнение этого решения будет прекращено», — заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, цитирует Интерфакс.

В Совете Федерации тоже считают, что скифское золото должны передать России.

«Это решение абсолютно политизировано, потому что «скифское золото» происхождением из Крыма. Крым является субъектом РФ, и оно должно быть возвращено на место его постоянного хранения», — сказал первый замглавы Комитета Радфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Также обжаловать решение суда в Амстердаме хочет директор «Центрального музея Тавриды» в Симферополе Андрей Мальгин.

«Это решение нарушает элементарную логику, заложенную в контрактах, подписанных крымскими музеями с музеем Алларда Пирсона. Это решение является образцом двойных стандартов: в то время как немцы и голландцы возвращают объекты культурного наследия, награбленные в свое время в Африке и Азии, относительно Крыма демонстрируется противоположная логика. Предметы, найденные в Крыму, отдают в Киев. Насколько я знаю, возможность оспорить это решение предусмотрена. Если это так, то мы намерены ей воспользоваться», — отметил он в комментарии «Крым.Реалии».