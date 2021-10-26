Дослідження: З початком пандемії коронавірусу зник один з найпоширеніших штамів грипу

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sweetlouise / Pixbay

Один із чотирьох найпоширеніших штамів грипу — В/Yamagata — після початку пандемії COVID-19 повністю зник.

Про це пише Medical Xpress.

Дослідники Мельбурнського університету заявили, що під час відстеження захворюваності на грип з березня 2020 року в жодному з випадків не виявили штам B/Yamagata. Фахівці також уточнили, що B/Yamagata завжди мав тенденцію бути менш заразним, ніж інші основні штами грипу, і повільно мутував — вакцина від нього не оновлювалася з 2015 року.

«Ці фактори в поєднанні з умовами пандемії COVID-19, можливо, сприяли сильному придушенню глобальної циркуляції B/Yamagata і потенційному зникненню цього штаму», — вважають вчені.

Повідомляється, що структура нинішньої вакцини проти грипу включає чотири штами: грип A/H3N2 («гонконзький»), грип A/H1N1 («свинячий»), грип B/Вікторія та грип B/Yamagata. Штами грипу А вважаються більш заразними, тоді як грип B поширюється повільніше і переважно серед дітей шкільного віку та підлітків.

Водночас американські фахівці закликають не поспішати з висновками про зникнення штаму. «Я б з обережністю назвав це перемогою, тому що грип — непостійний звір», — сказав Річард Кеннеді, провідний дослідник вакцин з клініки Майо в Рочестері, штат Міннесота.

Кеннеді додав, що B/Yamagata має тенденцію сильніше поширюватись в одні роки, а в інші практично зникати. Однак учений вважає, що зникнення штаму могло б допомогти фахівцям перемогти грип у майбутньому та здешевити виробництво вакцини.