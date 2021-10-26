Секретар РНБО Данілов заявив, що суди в Україні «не менш небезпечні, ніж олігархи». У Верховному суді йому відповіли мемом

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов назвав судову систему «корпорацією» та заявив, що вона для України є «не менш небезпечною, ніж олігархи». У Верховному суді на це відреагували мемом.

Відповідну заяву Данілов зробив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Секретар РНБО заявив, що судді в Україні можуть відкласти, перенести, порушити, прискорити чи уповільнити будь-яке питання. Він також зазначив, що в Україні відсутній аналіз судових рішень — через це в одному рішенні можуть бути абсолютно протилежні інтерпретації.

У Верховному суді відреагували на такі заяви Данілова мемом, що РНБО нібито хоче незалежних судів, але натомість сама на них впливає.

«Верховний суд учергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина», — вважають судді.