Амстердамський суд ухвалив передати «скіфське золото» Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Апеляційний суд Амстердама після 7 років розгляду ухвалив передати «скіфське золото» з окупованих кримських музеїв Україні. Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 26 жовтня, цитує Укрінформ із посиланням на кореспондента у залі суду.
Рішення ще можна оскаржити у Верховному суді Нідерландів.
У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку до Амстердама. Після окупації Криму Росія та Україна сперечалися про приналежність колекції.
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- Улітку 2014 року в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі демонструвалася виставка «Крим: золотий острів у Чорному морі», яка налічувала понад 500 експонатів із кількох музеїв Криму. Через анексію Криму Росією експозицію не повернули на півострів.
- 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердаму ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення винесли на підставі конвенції ЮНЕСКО.
- 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердаму отримав від окупаційної влади Криму апеляцію на це рішення суду. Там вважають, що «скіфське золото» має зберігатися на окупованому півострові.