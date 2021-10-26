Ощадбанк оскаржив скасування виплати Росією $1,3 млрд збитків за Крим
- Автор:
- Костя Андрейковець
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УНІАН
Державний Ощадбанк оскаржив у касаційному суді Франції рішення Апеляційного суду Парижа, який скасував рішення інвестиційного арбітражу за позовом до Росії щодо відшкодування $1,3 мільярда збитків від окупації Криму.
Про це повідомляє пресслужба банку.
У березні 2021 року Апеляційний суд ухвалив, що арбітраж не має юрисдикції у зазначеній справі.
«Розгляд справи щодо отримання справедливої компенсації за експропрійовані Російською Федерацією активи Ощадбанку в окупованому Криму постійно знаходиться в центрі уваги керівництва банку. Попри складний перебіг та безпрецедентний характер цієї справи Ощад використовуватиме всі наявні можливості для повного задоволення своїх справедливих вимог», — заявив голова правління банку Сергій Наумов.
- 26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу Ощадбанку щодо компенсації збитків Росією. Сума відшкодування мала становити $1,1 мільярда плюс відсотки (загалом $1,3 мільярда).
- Росія оскаржила це рішення в національному суді за місцем проведення арбітражу — у Парижі. Суд підтримав одну з претензій росіян і на підставі цього скасував рішення Арбітражного трибуналу.
- Таке рішення суд ухвалив через те, що договір про захист інвестицій, в рамках якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції з 1 січня 1992 року. А Ощадбанк почав функціонувати у Криму раніше — одразу після розвалу СРСР.
- Ощадбанк вважає рішення помилковим і таким, яке суперечить прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах.