«Орбітальний риф». Blue Origin до 2030 року збудує свою космічну станцію, показано проєкт

Новини

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса спільно з партнерами розробляє комерційну космічну станцію Orbital Reef («Орбітальний риф»), яка має бути закінчена до 2030 року.

Про це повідомляє сайт Blue Origin.

Станцію виведуть на низьку навколоземну орбіту. Вона працюватиме як «бізнес-парк» для промислових дослідників, космічних туристів, бізнесменів та клієнтів компанії. Станція буде обладнана лабораторіями, науковими та житловими модулями (загалом зможуть жити до 10 осіб).

Orbital Reef Blue Origin

Основними партнерами Blue Origin під час розробки станції стали Boeing, Sierra Space, Redwire Space та Genesis Engineering.

Sierra Space побудує для Orbital Reef житлові приміщення, якими виступлять надувні модулі LIFE, а також надасть космічний корабель Dream Chaser для перевезення екіпажів та вантажів. Boeing створить науковий модуль та дасть доступ до можливостей корабля CST-100 Starliner. Redwire Space відповідатиме за конструкцію станції, Genesis Engineering надасть одномісний пілотований космічний апарат, а Університет штату Аризона допоможе у дослідженнях.