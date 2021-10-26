Facebook Papers: Цукерберг назвав архів від ЗМІ скоординованим наклепом

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Засновник Facebook Марк Цукерберг вважає публікацію ЗМІ архіву внутрішніх документів компанії, так зване «Досьє Facebook», скоординованим наклепом.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував заяву, з якою раніше виступив перед працівниками компанії.

Цукерберг вважає публікацію спробою «подати спотворену картину» про компанію, а ЗМІ звинувачує у недобросовісній критиці.

«Добросовісна критика допомагає нам стати кращими. На мій погляд, те, що ми бачимо зараз, це скоординовані зусилля щодо вибіркового використання документів, які витекли, з метою представити спотворену картину про нашу компанію», — написав Цукерберг.

Також голова Facebook заявив про необхідність держрегулювання у деяких питаннях, оскільки компанії часто доводиться ухвалювати складні рішення.

«Коли ми приймаємо рішення, нам потрібно балансувати між поняттями соціальної справедливості, такими як свобода слова та зниження шкідливого контенту чи між впровадженням шифрування для конфіденційності та наданням допомоги органам правопорядку [...]. Йдеться насамперед не про наш бізнес, а про дотримання балансу між складними соціальними цінностями. Я неодноразово закликав до регулювання, щоб внести ясність, оскільки не думаю, що компанії мають самі приймати так багато подібних рішень», — заявив Цукерберг.