Японська принцеса вийшла заміж за свого одногрупника і втратила титул

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Японська принцеса Мако та її наречений, колишній одногрупник без знатного походження Кей Комура одружились 26 жовтня. Мако втратила статус члена імператорської сімʼї і тепер матиме прізвище чоловіка.

Про це повідомляє The Japan Times.

Принцеса Мако залишила свою резиденцію в Токіо близько 10:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом 25 вересня), щоб зареєструвати шлюб. Вона кілька разів вклонилась своїм батькам, наслідному принцу Фуміхіто та наслідній принцесі Кіко.

На пресконференції у день весілля Мако вибачилася за будь-які проблеми, завдані людям її шлюбом: «Я дуже шкодую про завдані незручності, і я вдячна тим, хто продовжував підтримувати мене. Для мене Кей незамінний — шлюб був для нас необхідним вибором».

Попри те що батьки принцеси схвалили вибір доньки, Мако та її нареченого неодноразово критикували у ЗМІ.

Принцеса Мако виступає з промовою під час пресконференції, щоб оголосити про своє весілля, 26 жовтня 2021 року. Pool / Pool

29-річна онучка колишнього імператора Акіхіто та її наречений Комура вперше оголосили про свої заручини в 2017 році. Однак дату весілля перенесли через фінансові суперечки. Очікується, що після весілля пара переїде в Нью-Йорк, де Комура працює юристом.

Мако раніше відмовилася від одноразової виплати у розмірі понад $1 мільйон за вихід із королівської родини. Право на трон у Японії мають лише спадкоємці чоловічої статі. Століттями за японським законом шлюб між представником родини імператора та людиною не «шляхетного» походження передбачає втрату королівського статусу.

Принцеса Мако і Комура познайомилися під час навчання в Міжнародному християнському університеті в Токіо в 2012 році. До того, як його представили як королівського нареченого, Комура був більш відомий як «Морський принц» — після участі в кампанії з пляжного туризму.