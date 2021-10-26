Японська принцеса вийшла заміж за свого одногрупника і втратила титул
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Pool / Pool
Японська принцеса Мако та її наречений, колишній одногрупник без знатного походження Кей Комура одружились 26 жовтня. Мако втратила статус члена імператорської сімʼї і тепер матиме прізвище чоловіка.
Про це повідомляє The Japan Times.
Принцеса Мако залишила свою резиденцію в Токіо близько 10:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом 25 вересня), щоб зареєструвати шлюб. Вона кілька разів вклонилась своїм батькам, наслідному принцу Фуміхіто та наслідній принцесі Кіко.
На пресконференції у день весілля Мако вибачилася за будь-які проблеми, завдані людям її шлюбом: «Я дуже шкодую про завдані незручності, і я вдячна тим, хто продовжував підтримувати мене. Для мене Кей незамінний — шлюб був для нас необхідним вибором».
Попри те що батьки принцеси схвалили вибір доньки, Мако та її нареченого неодноразово критикували у ЗМІ.
29-річна онучка колишнього імператора Акіхіто та її наречений Комура вперше оголосили про свої заручини в 2017 році. Однак дату весілля перенесли через фінансові суперечки. Очікується, що після весілля пара переїде в Нью-Йорк, де Комура працює юристом.
Мако раніше відмовилася від одноразової виплати у розмірі понад $1 мільйон за вихід із королівської родини. Право на трон у Японії мають лише спадкоємці чоловічої статі. Століттями за японським законом шлюб між представником родини імператора та людиною не «шляхетного» походження передбачає втрату королівського статусу.
Принцеса Мако і Комура познайомилися під час навчання в Міжнародному християнському університеті в Токіо в 2012 році. До того, як його представили як королівського нареченого, Комура був більш відомий як «Морський принц» — після участі в кампанії з пляжного туризму.
- Мако — не єдина японська принцеса, яка заради кохання відмовилась від титулу. Так зробила і її сестра Аяко, яка 29 жовтня 2018 року вийшла заміж за простолюдина (співробітника великої судноплавної компанії). Однак від компенсації у понад $1 мільйон за втрату титулу вона не відмовилась.