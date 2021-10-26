В Україні встановили черговий рекорд смертності від коронавірусу — 734 людини за добу

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Євген Малолєтка

В Україні за минулу добу 25 жовтня коронавірусом заразилися понад 19 тисяч людей. Серед них 338 медиків та 1 414 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

За добу до лікарень через хворобу госпіталізували 2 939 людей, а 734 — померли від ускладнень. Це найбільший показник смертності за весь час пандемії. Водночас 9 738 хворих успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1 760) та Одеській (1 605) областях.

Також протягом доби майже 255 тисяч людей вакцинувалися від коронавірусу. 185 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 69 тисяч — другу. Загалом в Україні вже понад 9 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу, а 7 мільйонів — завершили вакцинацію.