У ЄС дозволили введення третьої дози вакцини Moderna
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
У Європейському Союзі регулятор сертифікував введення третьої дози вакцини Moderna. Для бустерної дози використовуватимуть лише половину стандартної дози.
Про це пише Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).
Там зазначили, що відповідна рекомендація надана людям старше 18 років. Третю дозу можна отримати через 6—8 місяців після другої дози.
У EMA повідомили, що введення третьої дози вакцини Moderna призводить до підвищення рівня антитіл у той момент, коли вони починають знижатися.
«Бустерна доза складається з половини дози, яка використовується для первинної вакцинації», — уточнили у відомстві.
Також там підкреслили, що ретельно відстежують ризик можливих хвороб серця та інших дуже рідкісних побічних ефектів після вакцинації.
- Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом. ВООЗ при цьому закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини.