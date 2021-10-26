У ЄС дозволили введення третьої дози вакцини Moderna

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Matt Allworth / Flickr

У Європейському Союзі регулятор сертифікував введення третьої дози вакцини Moderna. Для бустерної дози використовуватимуть лише половину стандартної дози.

Про це пише Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Там зазначили, що відповідна рекомендація надана людям старше 18 років. Третю дозу можна отримати через 6—8 місяців після другої дози.

У EMA повідомили, що введення третьої дози вакцини Moderna призводить до підвищення рівня антитіл у той момент, коли вони починають знижатися.

«Бустерна доза складається з половини дози, яка використовується для первинної вакцинації», — уточнили у відомстві.

Також там підкреслили, що ретельно відстежують ризик можливих хвороб серця та інших дуже рідкісних побічних ефектів після вакцинації.