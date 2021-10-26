Apple випустила нову ОС для Mac — macOS 12 Monterey. Що зміниться

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Компанія Apple випустила стабільну версію нової операційної системи для Mac — macOS 12 Monterey.

Тепер у FaceTime зʼявилася підтримка просторового звуку, функція SharePlay для спільного перегляду відео та прослуховування музики, а також два нових режими мікрофона — ізоляція голосу, де фонові шуми приглушаются і голос звучить більш чітко, і — широкий спектр, коли чутно навколишні звуки.

У браузері Safari зʼявилася можливість обʼєднувати вкладки у групи. Групи вкладок синхронізуються між Mac, iPhone і iPad. А ще на Mac стали доступні Siri Shortcuts (швидкі команди) для автоматизації різних дій.

Також Safari підсилив конфіденційність: функція «запобігання відстеження» тепер не дозволяє трекерам створювати профіль користувача на основі IP-адреси.

Функція «Універсальне управління» дозволить легко перемикатися між Mac і iPad, використовуючи одну і ту ж мишку та клавіатуру, без додаткових налаштувань. Можна вводити текст з клавіатури Mac на будь-якому з пристроїв, а також перетягувати контент між пристроями.

Навіть можна малювати на iPad за допомогою Apple Pencil, а потім додавати ілюстрації прямо в додатку на Mac, використовують можливості кожного з пристроїв одночасно.

Функція «Онлайн-текст» використовує нові можливості штучного інтелекту для пошуку інформації — вона розпізнає телефонні номери, адреси веб-сайтів, поштові адреси та інший текст на фото. А ось функція «Візуальний пошук» допомагає знаходити інформацію про обʼєкти на фото.

Також у користувачів зʼявилася функція «Фокусування», яка дозволяє фільтрувати повідомлення від додатків і людей залежно від того, чим ви зараз займаєтеся. Що цікаво, задані на Mac налаштування поширюються в цей момент і на інші ваші гаджети. При цьому в чатах людям буде відображатися позначка, що вас не варто турбувати.

ОС доступна у форматі безкоштовного оновлення програмного забезпечення на компʼютерах Mac з чіпом Apple і Mac на основі процесорів Intel, це:

iMac 2015 року та більш нові;

Mac Pro 2013 року та більш нові;

iMac Pro 2017 року та більш нові;

Mac mini кінця 2014 року та більш нові;

MacBook Air почала 2015 року та більш нові;

MacBook початку 2016 року та більш нові;

MacBook Pro початку 2015 року та більш нові.

Нагадаємо, 14 вересня Apple провела щорічну презентацію своїх новинок. Компанія представила сьоме покоління своїх смарт-годинників Watch, нові планшети iPad і лінійку смартфонів iPhone 13, ціна яких стартує від $699.