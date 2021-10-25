У Сімферополі «поліція» змушувала адвокатів роздягтися. За «непокору» на них склали адмінпротокол
- Автор:
- Софія Телішевська
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Крымская солидарность
У Сімферополі в так званому Центральному відділі поліції № 3 силовики намагалися роздягти адвокатів, які захищають права фігурантів червоногвардійської справи справи «Хізб ут-Тахрір».
Про це повідомляє «Кримська платформа».
«У «Центральному відділі поліції № 3» міста Сімферополя співробітники змушували роздягтися адвокатів Едема Семедляєва та Назима Шеіхмамбетова. Вони прибули туди, щоб надати юридичну допомогу затриманим кримським татарам і журналістам», — зазначила правозахисниця Лутфіє Зудієва, додавши, що адвокати відмовились виконувати наказ силовиків.
Відтак на Едема Семедляєва склали адмінпротокол через непокору «правоохоронним органам».
У повідомленні наголошують, що така поведінка силовиків уже стала звичною, оскільки вони систематично перешкоджають адвокатам, аби ті не захищали права кримських татар.
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